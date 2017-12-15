/ Экс-сотрудник МЧС обвиняется в мошенничестве на 12,5 миллионов рублей

Мужчина занимал высокую должность в структуре и параллельно развивал бизнес по оценке рисков.

В Челябинской области бывший сотрудник МЧС отправится под суд по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». По версии следствия, преступную деятельность он вел с 2010 по 2016 год, поднимаясь по карьерной лестнице. Он последовательно сменил должности главного специалиста отдела дознания управления государственного пожарного надзора, заместителя начальника отдела № 7 управления надзорной деятельности, старшего инженера отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области. В это же самое время он через доверенных лиц учредил ООО «Пожарный декларант». Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

Посредством указанной организации злоумышленник осуществлял предпринимательскую деятельность, принимал участие в управлении обществом. Кроме того, пользуясь своим должностным положением, предоставлял данной организации преимущества и покровительство, давая указания подчиненным сотрудникам о направлении хозяйствующих субъектов в подконтрольное ему юридическое лицо. Указанной организацией с учреждениями, индивидуальными предпринимателями заключались договоры о проведении независимой оценки пожарных рисков объектов защиты требованиям пожарной безопасности, без намерений исполнять условия соглашений. В целях хищения денежных средств потерпевших, для создания видимости исполнения договорных обязательств, мужчина изготавливал фиктивные заключения, которые передавал заказчикам. — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сообщается, что бывший сотрудник МЧС таким способом присвоим себе 12,5 миллионов рублей различных юрлиц и индивидуальных предпринимателей Челябинской и Свердловской областей. В ходе следствия был наложен арест на 640 тысяч рублей обвиняемого, дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд.