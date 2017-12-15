/ 2,5 годами колонии наказан мошенник, похитивший у школьников 260 ноутбуков перед ЕГЭ

﻿Челябинец нанес ущерб в 4,6 миллиона рублей.

Правоохранители вычисли и наказали мошенника, укравшего более 2,5 сотен компьютеров из образовательных учреждений Челябинска. Являясь ведущим инженером телекоммуникационной компании, злоумышленник установил в школах Челябинска 260 ноутбуков для организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ, а потом забрал их на «техобслуживание». После этого техника отправилась в ломбард. После этого мужчина неоднократно пользовался служебным положением и похищал технику.



Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах», статьей 158 УК РФ «Кража». В суде установлено, что мужчина с сентября по декабрь 2016 года совершил хищение имущества, принадлежащего 16 образовательным учреждениям Челябинска. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Общий ущерб от его «деятельности» оценен в 4,6 миллиона рублей, телекоммуникационной компании причинен ущерб на сумму около 280 тысяч рублей.

Суд приговорил мошенника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафом в размере 10 тысяч рублей.