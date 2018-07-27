/ Первый день кастинга проекта «Лица» завершен в Челябинске

Перед жюри выступили почти 100 человек.

Сегодня, 27 июля, в студии «Восточного экспресса» состоялся кастинг проекта «Лица». В нем приняли участие около ста человек, которые признались, что готовы бросить свою работу ради того, чтобы стать телеведущими.

К нам приходили и педагоги, и юристы и ландшафтные дизайнеры, кто-то пытался удивить стихами, кто-то с песнями, кто-то плясками. Мы предлагали участникам понять, как они смогут зацепить зрителя. У многих сложилось впечатление, что ведущий — это тот, кто просто читает текст с листа, но времена меняются, и сейчас это совершенно не так. Мы попытались раскрыть каждого конкурсанта. Сейчас готовим список тех, кто пройдет во второй тур. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

Имена тех, кто вошел в число счастливчиков и получил «путевку» в следующий тур, озвучат в 19:00. Наблюдать за оглашением результатов можно на сайте «Онлайн-ТВ»

Второй день кастинга состоится в понедельник, 30 июля. Происходящее также будет транслироваться в прямом эфире.