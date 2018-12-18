/ Житель Магнитогорска ждал трамвая и прятался от судебных приставов в шкафу

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Магнитогорец, обвиняемый в краже, прятался от судебных приставов в шкафу. Мужчина не пришел на заседание. В связи, с этим приставы принудительно доставили его на скамью подсудимых.

В квартире обвиняемого сотрудников ФССП России по Челябинской области встретила компания из десяти человек, распивавшая спиртные напитки. На вопрос о том, где находится хозяин, они ответили, что он ушел за «добавкой».

Но профессиональный опыт не позволил приставам поверить этим заверениям. Потребовав от одного из присутствующих открыть шкаф, судебные приставы заглянули туда и обнаружили в куче тряпья скорчившегося подсудимого. На вопрос, что он тут делает, вполне резонно ответил: «Что-что, трамвая жду! Сказали же, что за добавкой пошел!». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Как отмечает пресс-служба ведомства «выход из шкафа был только один — на скамью подсудимых», куда в итоге и доставили мужчину. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.