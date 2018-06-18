/ Масштабный дорожный ремонт продолжается в Челябинске

Полотно приводят в порядок к саммитам.

Дорожный ремонт к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске продолжается по плану, работы ведутся согласно установленному графику. Особый упор сделан на дороги, по которым пролегает маршрут из аэропорта в центр южноуральской столицы. Об этом сегодня, 18 июня, на аппаратном совещании сообщил начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Шабалин.

Перешли на аэропорт, готовим проспект Победы. Все по плану. — заявил глава ведомства.

Кроме того, в центре города устанавливают специальные опоры для возведения дорожной развязки, которая соединит улицу Братьев Кашириных с улицей Российской и позволит разгрузить поток движения по улицам Труда, Кирова и проспекту Победы. С ходом работ ознакомился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На одиннадцатой опоре ведутся работы по устройству буронабивных свай — делаем основание под опоры в русле реки. На 20−21 опорах устанавливаются ростверки. В тех пролетах, с первого по восьмой, где были смонтированы балки, производится омоноличивание швов и установка отбойных блоков. На следующей неделе планируем приступить к монтажу балок на пролетах 19−18, 18−17, 17−16. Эти пролеты находятся над проезжей частью действующего путепровода. Для монтажа балок на место строительства был доставлен 650-тонный кран, начата его сборка. В понедельник, 18.06.2018 г., планируется перекрывать движение под 19−18 пролетом. Согласно утвержденной схеме производства работ и графику будут предприниматься все усилия для быстрого и качественного монтажа балок. На первом этапе будет перекрыто движение автотранспорта по участку дороги от улицы Российской в сторону улицы Кирова с 09.00 до 17.00. В течение дня планируется смонтировать весь пролет — 6 балок — и открыть движение. — доложил главе региона директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог ЗАО «Южуралмост» Алексей Струговец.

Добавим, к саммитам ШОС и БРИКС Челябинск преобразится и обзаведется новым обликом и стилем. В южноуральской столице появятся общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы, а также современные транспортные развязки.