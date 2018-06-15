/ Движение транспорта в Челябинске ограничили до конца года

В южноуральской столице продолжаются ремонтные работы.

Почти на два месяца закрыли движение в Тракторозаводском районе по улице 40-летия Октября напротив дома № 32. Такие меры приняли в связи с ремонтом теплотрассы. Предполагается, что проезд откроют в 20:00 8 августа. Еще на одном участке в центре введут ограничение до конца года.

Кроме того, будут проводиться работы по строительству гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой до 31 декабря по улице Васенко напротив здания № 89 по улице Коммуны, на данном участке дороги также движение транспорта остановлено. — пояснили в администрации Челябинска.

В мэрии также предупредили о том, что с 8:00 16 июня до 20:00 10 июля начнется реконструкция участка тепломагистрали, поэтому движение транспорта приостановят по улице Савина в районе домов № 5 и 12.

Временные ограничения будут вводить в Калининском районе. Там ежедневно с 8−00 до 17−00 с 17 по 19 июня приостановят движение по улице Братьев Кашириных на участке от улицы Кирова до улицы Российской в обоих направлениях. Также с 9 утра 18 июня до 20:00 22 июня будет ограничено движение напротив дома № 5 по улице Евтеева. Там начнут ремонт на подземном газопроводе.