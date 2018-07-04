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/ На главной туристической дороге Горнозаводской зоны продолжается ремонт

На главной туристической дороге Горнозаводской зоны продолжается ремонт

Дорожники укладывают выравнивающий слой.
сегодня в 12:59
  |  Общество

Дорожное сообщение между двумя главными городами Горнозаводской зоны затруднено. На автодороге Миасс-Златоуст полным ходом идет ремонт. Устройство выравнивающего слоя выполнено на 80%, теперь будет идти укладка дорожного покрытия.

За лето должны отремонтировать 21 километр дороги, на что выделено больше 267 миллионов рублей.

Стоит отметить, что эта дорога не только соединяет два крупных города Челябинской области, по ней южноуральцы могут добраться до известных туристических объектов — Александровского перевала и знаменитой Александровской сопки, вершины хребта Урал-тау, куда однажды в 1837 году поднимался цесаревич Александр Николаевич — будущий царь-освободитель Александр II. На память о своём подъёме он оставил на горе надпись. Здесь же проходит граница двух частей света — Европы и Азии. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве дорожного хозяйства.

Напомним, что также ремонтируют трассу Миасс-Карабаш-Кыштым, сейчас там занимаются выравнивающим слоем.

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Комментарии

Иван
15:26, 04.07.2018
Почему нет автопарковки в районе Александровской сопки?
Владимир
14:17, 04.07.2018
Кто подрядчик? Не печально известные армяне из Миасса? Их асфальт и года не выдерживает.

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