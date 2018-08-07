/ Дорожники Челябинска приступили к ремонту автодороги «Меридиан»

Планируется замена 325 тысяч квадратных метров покрытия.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожники Челябинска приступили к укладке асфальта на автодороге «Меридиан». Замена покрытия началась на улице Механической в направлении улицы Потёмкина.

Всего дорожники планируют поменять 325 тысяч квадратных метров покрытия. Укладка производится в дневное время.

Движение транспорта ограничено и организовано по встречной полосе. Просим водителей быть внимательными и взаимовежливыми, и, по возможности, искать альтернативные маршруты. — отмечают в пресс-службе АО «Южуралмост».

Завершить работы планируют в сентябре.

Напомним, «Безопасные и качественные дороги» является приоритетным проектом министерства транспорта России. Задачей программы является приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и развития дорожной сети крупнейших городских агломераций.