/ Дорожники взялись за ремонт проспекта Ленина в Челябинске

Автомобилисты уже столкнулись с пробками в час пик.

Масштабная реконструкция дорог продолжается в Челябинске. Завершив с ремонтом на проспекте Победы, рабочие взялись за другой значимый для города проспект. Все работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В настоящий момент работы проводятся на участке от Свердловского проспекта до улицы Володарского, затем дорожники планируют перейти на участки главного проспекта города от улицы Энгельса до улицы Володарского, от улицы Энтузиастов до улицы Энгельса и от Свердловского проспекта до улицы Красной в сторону центра. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.

Асфальт на проспекте будут обновлять поэтапно, в связи с чем полностью закрывать проезд здесь не будут. Из-за ремонта образовались заторы в час пик на проспекте Ленина и прилежащих улицах.

Вчера дольше обычного не мог проехать по проспекту Ленина домой, на северо-запад. Асфальтоукладчики столпились на перекрестке с Энгельса, объехать их было нереально. — поделился челябинец.

Еще одно ограничение действует на улице Калинина в Калининском районе. Здесь возле дома № 26 ремонтируют газопровод. Движение перекрыто до 20 часов 5 августа.