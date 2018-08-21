/ Дорожники взялись за ремонт асфальта на улице Энгельса

Обновление покрытия займет около недели.

Укладка нового асфальта началась на улице Энгельса в Челябинске. Дорожники планируют обновить покрытие на участке от улицы Труда до проспекта Ленина. Для этого на дорогу выведено 3 асфальтоукладчика и 9 катков. Общая площадь работ оценивается в 40 тысяч квадратных метров. По оценкам подрядной организации, на выполнение этой задачи потребуется около 7 дней.

В зависимости от погодных условий планируем завершить работы к концу недели. Водителей просим с пониманием отнестись к временным ограничениям движения, соблюдать знаки и скоростной режим. — сообщили сайту «Первый областной» в компании «Южуралмост».

Отметим, что в связи с ремонтом на участке от улицы Труда до проспекта Ленина наблюдаются заторы.

Напомним, ранее дорожные службы осуществили ремонт на главных магистралях города — части проспектов Ленина и Победы, автодороге Меридиан. Все работы введутся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».