/ Ремонт подземных переходов на площади Революции затянулся из-за ожидания гранита

Материал будет антискользящим.

Что происходит в подземных переходах на площади Революции, проверила специальная комиссия. Представители МАУ «Горсад имени Пушкина» и Управления культуры Челябинской области, в ведении которых находятся объекты, выяснили, укладывается ли подрядчик в сроки.

Ответ оказался утвердительным, однако ряд проблем не дает быстро продвинуться в работе. Например, на месяц задержалась поставка специального гранита, которым будут покрывать ступени. Поскольку многие челябинцы заявляли, что в дождь и в мороз невозможно спуститься в переход — скользко, гранит заказали со специальной обработкой.

У нас было много жалоб от граждан на переходы именно по лестничным маршам, было много падений. Мы заказали антискользящий гранит. Мы делаем все для людей и надеемся, что все будет соответствовать нормам безопасности. Пандусы тоже будут, это вопрос доступности. Его мы отрабатываем,— рассказала сайту «Первый областной» начальник Управления культуры администрации города Челябинска Элеонора Халикова.

Проблемы со спуском в переход возникают и у маломобильных групп граждан. Они не могут воспользоваться пандусами, потому что спуск по ним просто опасен для жизни. Этим вопросом также обеспокоились, решив применить современные технологии.

После того, как будут оштукатурены стены, приступят к работе следующие подрядчики, по установке оборудования для маломобильных групп населения. 31 августа они должны сдать весь объем, какие-то выходы будут сделаны досрочно. Будут не типичные пандусы, а платформа. Типичные пандусы тут не сделать из-за угла наклона лестничного марша. Будут установлены платформы, куда можно будет заехать и безопасно спуститься,— сообщила сайту «Первый областной» директор МАУ «Горсад имени Пушкина» Ольга Попова.

Отметим, что ремонт лестничных маршей — лишь один этап. Их запланировано несколько, сейчас просчитывается, в какую сумму обойдутся следующие работы.