Челябинские общественники предложили закрыть подземные пешеходные переходы в центре

На время их реконструкции можно организовать наземные переходы.

В Челябинске общественники предложили закрыть подземные пешеходные переходы на Площади Революции. Проверку в них провели активисты «Гражданского патруля», по результатам которой были выявлены нарушения безопасности пешеходов. Соответствующие обращения были направлены в службу пожнадзора, прокуратуру и ГИБДД, а также главе Челябинска Наталье Котовой.

Общественники предложили закрыть подземные переходы до того момента, пока в них не пройдет реконструкция, после которой они станут удобны и безопасны. На время ремонтных работ они предложили сделать наземные пешеходные переходы, которые могли бы остаться и после завершения реконструкции.

«Они опасны тем, что недоступны для всех маломобильных, не только для инвалидов, а даже просто для престарелых, мам с колясками. Для них всех любые внеуличные переходы недоступны. Особенно зимой: там не чистят лед, люди разбивают спины, копчики, головы. И мы считаем, что людям надо дать альтернативу — перехода по земле. По нашему мнению, это самый оптимальный и безопасный вариант. На Площади Революции и так стоят светофоры, машины стоят на красный свет, и мы считаем, что там нужно нарисовать зебру и организовать наземные пешеходные переходы. Мы считаем, что вообще в городе, в России нужно дублировать не уличные переходы наземными», — рассказал сайту «Первый областной» представитель «Гражданского патруля» в Челябинске Тимур Гизатулин.

У подземных пешеходных переходов есть свои минусы и плюсы. Нужно помнить, что их не случайно перенесли с улиц под землю.

«Придется полностью менять организацию движения на Площади Революции, это приведет к большой пробке на проспекте Ленина. Переходы поэтому и сделали подземные, потому что это оживленная улица. подземные и наземные пешеходные переходы во всех странах мира практикуются для того, чтобы у нас пешеходы не соприкасались с транспортом. Это называется безопасность для всех участников движения, в первую очередь для пешеходов», — прокомментировал инициативу заместитель начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

Алексей Горшков подчеркнул, что изменение систему пешеходных переходов — трудоемкая работа, которая потребует сбора данных и тщательного анализа, который может затянуться на долгое время.