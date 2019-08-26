Торговые точки в подземном переходе Челябинска могут закрыть

Все из-за того, что помещение сдали в аренду незаконно.

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В Челябинске торговые точки, расположенные в подземном пешеходном переходе на площади Революции, могут закрыть. Отделы с одеждой, сладостями и цветочные ларьки, десятилетиями расположенные под землей, могут переехать с привычных мест, поскольку находятся там незаконно. Договоры аренды, которые заключили с собственниками магазинчиков, оказались недействительными.

«В апреле 2018 года распоряжением должностного лица администрации города Челябинска незаконно был заключен договор аренды в подземных переходах с ООО "Лоция", которые закреплены за МАУ "Горсад имени А. С. Пушкина". Правовых оснований для передачи муниципального имущества не имелось. В результате незаконной деятельности с июня 2018 года по июль 2019 года, в МАУ "Горсад имени А. С. Пушкина" не получен доход от аренды указанного имущества на сумму свыше 7 миллионов рублей», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» и. о. старшего помощника прокурора Челябинской области по связям со СМИ Ольга Щербинина.

Результаты проверки были направлены в СУ СК РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц. Продавцы и арендаторы помещений все еще не знают о том, что могут быть выселены, они не получали никаких предписаний.

У городской администрации уже есть план по передаче части этих помещений Управлению дорожного хозяйства. Сделать это можно будет только после проведения на объектах капитального ремонта.

«Пока не закончен контракт, они не могут быить переданы. Исполнять должен тот подрядчик, с кем у него заключен договор заказчика», — подчеркнула врип главы Челябинска Наталья Котова.

Ремонт в подземных пешеходных переходах должен завершиться к началу осени.