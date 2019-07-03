Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова сегодня, 3 июля, совершила первый объезд территории в руководящей должности. Проверить чистоту во дворах, а также качество внутриквартальных проездов она решила в Тракторозаводском и Ленинском районах города.
Для начала, опираясь на обращения жителей, Наталья Котова отправилась в поселок Чурилово. Там же было проверено исполнение ее поручения.
«Порядок в городе нужно наводить. Самое большое количество обращений было по поселку Чурилово. Проблемы есть, мы поехали посмотреть их на месте. Также я проверяла свое поручение, некапитальные объекты, которые я поручила снести, остались. Их снесли не все, к тому же, на этом месте появились и новые. Я буду разбираться в этом вопросе», — подчеркнула Наталья Котова.
Также она поручила сделать подъездные пути к школе, которая будет готова к 1 сентября. К моменту полной реализации проекта дороги уже должны быть сделаны, чтобы родители и дети могли комфортно добираться до образовательного учреждения.
Далее с проверкой Наталья Котова посетила Ленинский район. В планах у временно исполняющей полномочия Главы города Челябинска — посещение всех районов города, с целью проверки чистоты на контейнерных площадках и состояния внутриквартальных проездов.
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