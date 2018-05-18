/ Челябинские дороги перекрыли из-за ремонтных работ

Ограничение снимут только в июне.

Движение ограничили в Челябинске на улицах Доватора, Колсанова, Бажова, Артиллерийской, Либединского, Каслинской и Работниц. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничение вводится в связи с реконструкцией участка тепловой сети. — пояснили в мэрии.

Так, проезд закрыли в районе дома № 11 по улице Доватора, а также по улице Колсанова в районе дома № 13. Там ограничение снимут 20 июня в 20:00. До 12 июня проезда не будет по улице Бажова в районе домов № 104 по улице Артиллерийской и № 47 по улице Либединского до 20−00 12 июня.

Кроме того, в Калининском районе до 20:00 25 июня закрыт трафик движения по улице Каслинской в районе дома № 72 и улице Работниц, 72 а.

Напомним, проезд также закрыли на улице Береговой возле цирка на участке от здания № 129 до здания № 123 корпус 3. Ограничение снимут только 20 июня.