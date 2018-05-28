/ Дворовые проезды отремонтируют в Челябинске

В областном центре продолжают облагораживать гостевой маршрут.

Основной упор в дорожном ремонте в этом году будет сделан на гостевом маршруте. В список вошли центральные дороги, а также те, которые ведут в аэропорт. Об этом сегодня, 28 мая, напомнил начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Шабалин.

В этом году будет производиться работа на улицах Блюхера, автодороге Меридиан, улицах Морская, Мраморная, на Свердловском проспекте, проспекте Ленина, улицах Энгельса, Красная и проспекте Победы. Работы уже начаты на улицах Морская и Мраморная. Это объекты гостевого маршрута, они активно будут использоваться на предстоящем саммите ШОС и БРИКС. — сообщил Александр Шабалин.

В ведомстве в целом остались довольны результатами ежегодной инспекции состояния дорог. По данным Александра Шабалина, доля разрушения составила около одного процента. При этом наличие трещин на асфальте связано с перепадами температур.

Ежегодный объезд в этом году прошёл в два этапа. На семи объектах выявлены занижения колодцев и дождевых решеток. Акты передали генподрядчику, нарушения устраняются. На отремонтированных участках на Богдана Хмельницкого выявили провал длиной более 30 метров. Он образовался в результате скопления грунтовых вод техногенного характера. — добавил Александр Шабалин.

Кроме того, в рамках программ «Городская среда» и «Реальные дела» формируют списки дворов и междворовых проездов, которые отремонтируют уже этим летом.