/ Ограничения движения на полгода введено на южноуральских дорогах

Специальные службы займутся ремонтом мостов.

На дорогах в Челябинской области начался ремонт дорожных коммуникаций. В планах — проверка состояния и необходимые преображения. Также в региональном миндоре заявили о строительстве перехода. Ограничения на отдельных участках продлятся вплоть до ноября текущего года.

Временное ограничение движения транспортных средств из-за выполнения планово-предупредительного ремонта мостов через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка будет введено с 28 апреля по 30 сентября. С 28 апреля по 30 ноября будет введено временное ограничение на 35 километре автомобильной дороги Аша — рабочий поселок Кропачева — Шарлаш в связи с выполнением работ по строительству мостового перехода. — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ограничения коснутся следующих участков:— 33 километра автомобильной дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск,— 4 и 12 километров автомобильной дороги Обручевка — Карабулак.