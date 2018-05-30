/ Челябинский участок федеральной трассы М-5 подвергнется реконструкции

«Упрдор» вводит ограничения движения, связанные с ремонтом.

Южноуральские дорожники с наступлением теплого сезона начали работы по восстановлению покрытия. Часть федеральной трассы М-5 будет обновлена, на ней заменят верхний слой, появится новая разметка. Общая протяженность отремонтированного участка составит 16 километров. Работы займут несколько месяцев. Водителям стоит рассчитывать время в пути с учетом ограничений.

В связи с проведением работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» приказано осуществить временное ограничение движения в виде организации реверсивного движения на участках 1794+058 — км 1799+280, км 1809+232 — км 1820+233 с 1 июня по 15 сентября. — сообщили сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Еще одно ограничение введено на приграничной территории с Казахстаном. С 25 мая по 20 сентября дорожники займутся обновлением изношенного слоя трассы А-310. Одна полоса на участках 16+270 — км 20+000, км 40+000 — км 46+100 (правый проезд) будет закрыта, а временное реверсивное движение будет действовать на участках км 65+000 — км 80+000, км 128+000 — км 134+000.