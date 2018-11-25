/ Ограничение движения по М-5 сняли

Дорогу расчистили от снега и льда.

Большегрузы могут спокойно двигаться по автодороге «Москва-Челябинск». Дорожные службы закончили работу на М-5. Снег и наледь, образовавшуюся из-за постоянного движения машин по автодороге, убрали. Теперь ни у кого не возникнет проблем с проездом.

Снято ограничение движение для грузовых автомобилей на участке автодороги М-5 «Урал» от км 1548+651 до км 1646+000 в 15:00 25 ноября. — сообщили сайту «Первый областной» в Упрдор «Южный Урал».

Напомним, трассу М-5 закрывали дважды за сутки 25 ноября. Большегрузы просили остановиться на время. Все из-за неблагоприятных метеоусловий.