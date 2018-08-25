/ В последнюю неделю августа изменится маршрут двух троллейбусов в Челябинске

По-новому начнут перемещаться №17 и №27.

С начала новой рабочей недели жители северо-запада будут добираться до железнодорожного вокзала и парка имени Гагарина Челябинска по измененному маршруту. Пассажиров просят обращать внимание на нововведения и тщательно планировать свой маршрут при использовании общественного транспорта. Дорожное управление города согласовало новые маршруту для № 17 и № 27.

На основании обращений пассажиров с 27 августа изменяется схема движения троллейбусных маршрутов № 17 и № 27. — сообщили сайту «Первый областной» в муниципальном унитарном предприятии «Челябинский городской электрический транспорт».

Троллейбусы маршрута № 17 проследуют по маршруту «Вокзал — Детский мир — улица Энгельса — улица Братьев Кашириных — улица Молодогвардейцев — улица Молдавская». Электрический транспорт № 27 пойдет по маршруту «ПКиО — улица Энгельса — улица Братьев Кашириных — улица Чичерина — улица Молдавская».