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/ Ремонт городской больницы №1 закончился в Златоусте

Ремонт городской больницы №1 закончился в Златоусте

Стационарный корпус не реставрировался с 1929 года.
сегодня в 20:49
  |  Общество

В городской больнице № 1 Златоуста завершился ремонт стационарного корпуса. 10 миллионов рублей были выделены на реконструкцию Министерством здравоохранения Челябинской области.

Из-за того, что лечебный процесс в учреждении на время ремонта мы не остановили, работы продлились почти год, но их качество от этого не пострадало. На выделенную сумму удалось полностью обновить кровлю корпуса с установкой снегозадержателей, предотвращающих сход снега. Также произвели замену оконных блоков в палатах, лечебно-диагностических кабинетах всего первого этажа и частично второго этажа, в некоторых палатах поменяли линолеум, отремонтировали столовые, операционные, перевязочные и процедурные. Поменяли трубы и батареи системы отопления левой половины корпуса. Все это позволило улучшить условия оказания медицинской помощи и условия труда сотрудников. Стало значительно комфортабельнее, уютнее и теплее. — цитирует главного врача ГБ № 1 Златоуста Людмилу Куделькину пресс-служба минздрава региона.

Сейчас в здании проходит заключительный этап ремонта, которые ведутся за счет самой больницы. Отметим, что работы продолжались в течение года, однако при этом процесс приема и лечения больных не останавливался.

Напомним, стационарный корпус городской больницы № 1 Златоуста был построен и введен в эксплуатацию в 1929 году, а за время его функционирования не проводился ни один капитальный ремонт.

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