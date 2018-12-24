/ Популярный сельский клуб полностью перестроили в Сосновском районе

В доме культуры обновили сцену, кабинеты, двери и окна.

Еще одним культурным событием завершается 2018 год в Челябинской области: в поселке Теченском открыли дом культуры. Здание 30 лет стояло без ремонта, но никогда не пустовало. И дети, и взрослые с удовольствием занимались в клубных объединениях и продолжают это делать.

От прежнего дома культуры, говорят жители поселка, остались только стены. В здании сменили пол, окна и двери, поработали с отоплением и вентиляцией, электропроводкой, сантехникой. Стены покрасили. Что важно, теперь в доме культуры гораздо теплее: об этом тоже позаботились строители. Теперь все кабинеты в Теченском СДК современные, сцена и зрительный зал тоже обновлены.

На его реконструкцию было выделено 5 миллионов 886 тысяч рублей из областного, федерального и местного бюджетов. Неузнаваемым стало и пространство вокруг Теченского клуба — его благоустроили по программе «Городская среда». Сельский дом культуры в Теченском поселении обслуживает жителей двух населенных пунктов — поселка Теченский и деревни Киржакуль — с количеством жителей более тысячи человек. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Сосновского муниципального района.

На открытии Теченского дома культуры присутствовали глава Сосновского района Евгений Ваганов, министр культуры региона Алексей Бетехтин и Председатель Заксобрания Владимир Мякуш.