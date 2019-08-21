Ремонт главного стадиона в Снежинске завершится к 2023 году

Алексей Текслер поручил главе города взять на контроль реконструкцию спорткомплекса.

Сегодня, 21 августа, Алексей Текслер работает в закрытом городе Снежинске. Сначала глава региона отправился в местные медучреждения, так как именно в сфере здравоохранения обычно в городах области возникают проблемы. После медсанчасти Алексей Текслер проинспектировал спортивные площадки и комплексы Снежинска.

Глава региона ознакомился с ремонтными работами на главном стадионе города, на стадионе имени Гагарина. Сейчас работники уже полностью сняли старое покрытие, а к 6 сентября уже должны уложить новое. Вместе со свежим покрытием на стадионе появятся и беговые дорожки. Алексей Текслер обратил особое внимание на отсутствие в проекте реконструкции трибун.

«В первую очередь, конечно, надо думать о спортсменах, но и о тех, кто приходит их поддержать, не стоит забывать», — отметил глава региона.

Алексей Текслер поручил разработать отдельный проект по ремонту трибун для болельщиков. Все работы должны завершиться до 2023 года.

Далее главе региона показали и новые спортивные площадки для баскетбола, волейбола и экстремальных видов спорта. Установили их еще в прошлом году. Алексей Текслер отметил высокий уровень новых спортплощадок. Глава Челябинской области заявил, что спортивное ядро вокруг стадиона должно выглядеть так же достойно.

Но не все так гладко: глава региона высказал подрядчику, реконструирующему стадион, свои сомнения. Алексей Текслер не уверен, что ремонт спортивного комплекса завершится в срок, потому глава области поручил главе Снежинка взять ремонт стадиона на личный контроль.