В поселке Тимирязевский открыли новый физкультурный комплекс

Площадь спортивного объекта составляет один гектар.

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Сегодня, 29 августа, в поселке Тимирязевский Чебаркульского района был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. На торжественной церемонии состоялись показательные выступления по боксу, самбо, карате, черлидингу и футболу.

Открывал стадион исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Он отметил, что строительство данного спортивного комплекса стало возможным благодаря национальному проекту «Демография» и федеральному «Спорт — норма жизни».

«Сегодня во время открытия стадиона «Атлет» в поселке Тимирязевский мы увидели увлеченных детей. Здесь сильные футбольные традиции, существуют несколько футбольных команд разных возрастных категорий. И нет никаких сомнений, что данный стадион будет востребован», — рассказал Вадим Евдокимов.

Особенно в Тимирязевском развита футбольная секция. Среди спортсменов есть даже кандидат в мастера спорта, чемпион России до 16 лет. Есть и перворазрядники.

«Эта идея возникла еще 7 лет назад, когда дети занимались на полянах и в подвалах. И за 7 лет мы пришли к такому замечательному событию. Стадион у нас открытый, то есть заниматься могут все желающие. Единственное, что раздевалки отдать запланировали садикам и школам. Но всем хватит мест», — поделился Владимир Горев, глава Тимирязевского сельского поселения.

Отметим, что на строительство комплекса из федерального и областного бюджетов было потрачено 37 миллионов рублей. Площадь спортивного объекта составляет один гектар. Имеются беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, а также раздевалки и зрительские трибуны на 400 посадочных мест. К концу сентября на стадионе появятся тренажёры, зона воркаута и хоккейная коробка.