Одна из школ Снежинска не успевает подготовить здание к началу учебного года

Из-за непредвиденных проблем задерживается ремонт актового и спортивного залов.

В Снежинске продолжается ремонт одной из школ. Из-за позднего старта работы затянутся до конца сентября.

На данный момент в школе №125 есть место, где могут учиться первоклассники: не так давно был отремонтирован корпус для начальной школы. Однако в старом здании остались неотреставрированными актовый и спортивный залы, последний из которых крайне необходим для занятий детей. Долгое время зимой школьники легко могли простудиться на уроках физкультуры. Поэтому в этом году было принято решение о выделении денег на реставрацию многих помещений школы.

«Здесь отремонтированы все кабинеты, туалеты и рекреация, а также заменены все окна. Все кабинеты уже готовы к учебному году», — рассказала директор школы Валентина Овсянникова.

Директор также добавила, что половину средств выделили из городского бюджета, а половину - из областного. Таким образом, на ремонт школа получила 15 миллионов рублей. Однако из-за проведения конкурсных работ, поисков подрядчиков и заключения договоров к работам приступили лишь в начале июня. Сейчас закончен ремонт четвертого этажа, однако актовый и спортивный залы не успевают подготовить к началу учебного года. Все из-за дополнительного объема работы, который не был учтен в проекте.

«Когда меняли окна в спортзале поняли, почему тут раньше стоял холод. Причиной были огромные щели, которых не было видно. На то, чтобы все исправить потребовалось и время, и дополнительные средства», — рассказала начальник управления образования администрации Снежинска Марина Александрова.

Сейчас к подготовке здания подключены родители, которые отмывают классы. Планируется, что эти важные для школы помещения будут сданы к концу сентября.