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/ Ленинградский мост разберут в следующем году

Ленинградский мост разберут в следующем году

Конструкцию ждет капитальный ремонт.
сегодня в 10:14
  |  Общество

Ленинградский мост, соединяющий Калининский и Тракторозаводский районы, дождался ремонта. Еще в 2016 году стало известно, что скоро объект начнет разрушаться. Городские власти решили предупредить процесс. Тогда же произвели примерные подсчеты: на ремонт требовалось 10 миллионов.

Работы на Ленинградском мосту начнутся уже в 2019 году. Конструкцию разберут, для автомобилей и маршрутных такси организуют объезд. Как поступят с трамваями — пока неизвестно.

О планах объявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников. Он также сообщил, что в 2019 году начнется реализация Комплексной схемы организации дорожного движения.

Комплексную схему мы рассматриваем как основу для создания в Челябинске интеллектуальных транспортных систем, так называемого «Умного города». Без нее ни о каких дальнейших шагах и развитии говорить невозможно. Особо хочу отметить, что созданная Схема не является конечной, это как раз тот организм, которые предполагает различного рода изменения с учетом меняющихся условий и требований. Мы нашли в этой работе большую поддержку Губернатора Бориса Дубровского, он одобрил корректировки в областном бюджете, которые предусматривают работы по развитию улично-дорожной сети Челябинска. И отдельные слова благодарности Главе города Челябинска Евгению Тефтелеву, работа по разработке комплексной схемы стала возможной благодаря его пониманию. — сообщил Владимир Алейников.

В схеме отражено мнение дорожников и архитекторов, учтены требования владельцев личного транспорта, водителей общественного, велосипедистов и пешеходов.

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