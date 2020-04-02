Рекультивация свалки в Челябинске не прекращается во время нерабочих дней

Работники каждый день проходят медицинский осмотр.

Послушать 00:00

В Челябинске не прекращается работа по рекультивации городской свалки. Специалисты выходят на работу только после медицинского освидетельствования, а также соблюдают все меры профилактики.

В данный момент формируется тело свалки, на отдельных участках уже устанавливают защитный экран, который защитит от неприятного запаха.

«Специалисты Министерства экологии специально приехали на свалку, чтобы проконтролировать ход работ и убедиться, что соблюдаются все необходимые меры безопасности. Челябинская свалка — это опасный объект, который загрязняет атмосферный воздух в городе, и нужно приложить все усилия, чтобы ее рекультивация была завершена в установленный срок. Каждый сотрудник проходит медицинское обследование и только после этого допускается к работе. Все они изолированы, каждый находится за рулём своего технического средства. Друг с другом работники не пересекаются. После проведения работ вся техника проходит необходимую санитарную обработку», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Виталий Безруков.

В этом году также планируют установить системы дегазации и собрать свалочный фильтрат.