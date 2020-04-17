Рекультивация челябинской свалки идет с опережением сроков

Алексей Текслер доложил об этом Дмитрию Кобылкину.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подготовил доклад для министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина. В нем глава региона рассказывает о ходе работ, которые на данный момент ведутся на рекультивируемой городской свалке в Челябинске.

«На текущее время по второму контракту выполнены следующие работы: 45% территории закрыто первым слоем геомембраны, толщиной 8-10 миллиметров. Поверх мембраны осуществляется посыпка супесью, около 30% свалки покрыто, толщиной 40 сантиметров. Завершено строительство объездной технологической дороги, и завершено основание под армогрунтовую стену. Монтаж оборудования по сбору и очистке сточных вод (насосная станция, фильтрационная установка, отстойники)», — сообщил Алексей Текслер.

Проект по рекультивации в Челябинске реализует ФГУП «Росрао», подразделение «Росатома». В 2020 году с компанией был заключен контракт на 2 года, общей суммой финансирования на 3 миллиарда 816 миллионов рублей. Средства будут направлены из бюджетов всех уровней.

За 2020 год все тело свалки должно быть покрыто первым слоем геомембраны, пересыпано супесью. Должен начаться монтаж оборудования по очистке сточных вод, возведение армогрунтовой стены и начат монтаж оборудования для сбора и утилизации биогаза. По словам главы региона, на данный момент работы ведутся даже с опережением намеченного плана.