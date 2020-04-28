На рекультивацию Челябинской свалки направят три миллиарда рублей

Все мероприятия будут завершены до конца 2021 года.

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В Челябинске в полную силу идет рекультивация городской свалки. И необходимые для этого средства в город направило правительство Российской Федерации. Первые деньги, в размере чуть более двух миллиардов, будут выделены уже в этом году. А второй транш — 750 миллионов рублей — поступит уже в 2021 году. Все мероприятия по рекультивации свалки находятся под контролем губернатора региона Алексея Текслера, который в середине апреля во время видеоконференцсвязи сообщил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину, что работы на свалке идут с опережением графика. Рекультивация объекта не останавливалась и во время объявленного периода самоизоляции.

«Финансирование работ выполняется в рамках федерального проекта „Чистая страна“, нацпроекта „Экология“. По нашей заявке Минприроды РФ выделило средства на эти цели. К концу 2020 года будет значительно снижено негативное влияние свалки на окружающую среду, создан архитектурно-ландшафтный визуальный образ рекультивированной территории», — сообщила Яна Куприкова, первый заместитель министра экологии Челябинской области.

В этом году на территории свалки будет выполнено несколько этапов работы: будут завершены работы по переформированию свалочного тела и произведено его укрытие геокомпозитными материалами, затем будет осуществлено устройство систем по сбору и очистке фильтрата и ливневого стока, а после ожидаются основные работы по устройству системы сбора биологического газа.

«Средства федерального бюджета получены в полном объеме, это важно в сегодняшней ситуации. Этих средств достаточно, чтобы решить поставленную задачу. Обращу внимание, что важно четко проконтролировать использование этих средств как в части расходования, так и в части применения эффективных технологических решений. Все должно быть максимально прозрачно и доступно общественности. Мы в Координационном совете при губернаторе будем это внимательно отслеживать», — поделился Рашид Исмаилов, председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», руководитель Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии.

К слову, уже в следующем, 2021 году, планируется завершение монтажа и пусконаладочных работ оборудования по сбору и обезвреживанию фильтрата и биогаза, завершение работ по укрытию тела свалки геокомпозитными материалами, устройство почвенно-плодородного слоя защитного экрана тела свалки и благоустройство территории.