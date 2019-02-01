/ Челябинская область в числе первых перешла на новую систему обращения с отходами

«Опаздывающим» регионам дали срок до апреля.

Федеральное министерство природы внимательно следит за внедрением новой системы обращения с отходами. На сегодняшний день не все регионы включились в реализацию реформы. Но Челябинской области среди 15 «опаздывающих» субъектов нет. Южный Урал начал 2019 год по-новому, подключив регоператора и задействовав Полетаевский полигон.

В соответствии с законом с 1 января Челябинская область уже работает в новой системе. — пояснили сайту «Первый областной» в Министерстве экологии Челябинской области.

По словам министра природы Р Ф Дмитрия Кобылкина, к апрелю 90% регионов страны будут включены в новую систему.