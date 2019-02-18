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/ Проверять новую систему работы с ТКО в Челябинской области будут до конца года

Проверять новую систему работы с ТКО в Челябинской области будут до конца года

В планах захоранивать только 40% отходов.
вчера в 17:10
  |  Общество

В интервью «Интерфаксу» губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что до конца года станут ясны все недостатки новой системы работы с ТКО. За процессом следит не только Министерство экологии региона, но и лично губернатор Борис Дубровский. В целом правительство региона работой довольно.

Сейчас создается публичная компания, которая будет заниматься вопросами обращения ТКО на уровне федерации, а мы будем взаимодействовать с ней. Процесс выстраивания современной системы обращения с ТКО — долгий. Все задачи и сроки определены в нацпроекте «Экология». К 2024 году мы должны на захоронение отправлять менее 40%, а остальные 60% отсортировывать для вторичной переработки. — рассказал Борис Дубровский.

Из федерального бюджета для решения проблем со свалками в Челябинской области выделят 2,9 миллиарда рублей, это большая поддержка для региона.

Помимо рекультивации, нужно будет озаботиться раздельным сбором мусора, его сортировкой для вторичной переработки, строительством мусоросжигающих заводов.

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Комментарии

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18:00, 18.02.2019
Хотя бы 40%,уже не плохо.
Главное, чтобы становилось чище на улицах. И мусор вывозили. Да и если в ближайшее время появятся заводы по переработке мусора будет отлично.

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