/ Проверять новую систему работы с ТКО в Челябинской области будут до конца года

В планах захоранивать только 40% отходов.

В интервью «Интерфаксу» губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что до конца года станут ясны все недостатки новой системы работы с ТКО. За процессом следит не только Министерство экологии региона, но и лично губернатор Борис Дубровский. В целом правительство региона работой довольно.

Сейчас создается публичная компания, которая будет заниматься вопросами обращения ТКО на уровне федерации, а мы будем взаимодействовать с ней. Процесс выстраивания современной системы обращения с ТКО — долгий. Все задачи и сроки определены в нацпроекте «Экология». К 2024 году мы должны на захоронение отправлять менее 40%, а остальные 60% отсортировывать для вторичной переработки. — рассказал Борис Дубровский.

Из федерального бюджета для решения проблем со свалками в Челябинской области выделят 2,9 миллиарда рублей, это большая поддержка для региона.

Помимо рекультивации, нужно будет озаботиться раздельным сбором мусора, его сортировкой для вторичной переработки, строительством мусоросжигающих заводов.