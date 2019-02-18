/ Проверять новую систему работы с ТКО в Челябинской области будут до конца года

В интервью «Интерфаксу» губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что до конца года станут ясны все недостатки новой системы работы с ТКО. За процессом следит не только Министерство экологии региона, но и лично губернатор Борис Дубровский. В целом правительство региона работой довольно.
Сейчас создается публичная компания, которая будет заниматься вопросами обращения ТКО на уровне федерации, а мы будем взаимодействовать с ней. Процесс выстраивания современной системы обращения с ТКО — долгий. Все задачи и сроки определены в нацпроекте «Экология». К 2024 году мы должны на захоронение отправлять менее 40%, а остальные 60% отсортировывать для вторичной переработки. — рассказал Борис Дубровский.
Из федерального бюджета для решения проблем со свалками в Челябинской области выделят 2,9 миллиарда рублей, это большая поддержка для региона.
Помимо рекультивации, нужно будет озаботиться раздельным сбором мусора, его сортировкой для вторичной переработки, строительством мусоросжигающих заводов.
Главное, чтобы становилось чище на улицах. И мусор вывозили. Да и если в ближайшее время появятся заводы по переработке мусора будет отлично.