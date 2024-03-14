Ректоры челябинских вузов обратились к южноуральцам перед выборами президента

Александр Вагнер и Сергей Таскаев призывают земляков отдать свой голос за будущее России

Руководители самых крупных челябинских вузов — ЮУрГУ и ЧелГУ призвали южноуральцев отдать своей голос на выборах президента России.

«Участие в выборах — это не только наш гражданский долг, но и проявление своей позиции, неравнодушия к судьбе страны, нашей готовности и решимости защищать суверенитет и самостоятельное развитие России в интересах каждого из нас. Право отдать свой голос в день выборов — это прямая возможность самому решать и определять собственное будущее», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Вагнер также заметил, что будущее России неразрывно связано с развитием науки, образования, здравоохранения, социальной сферы, экономики и улучшением благосостояния российских семей.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев рассказал в соцсетях, что придет на избирательный участок с семьей.

«Мы будем голосовать всей семьей, потому что понимаем, насколько губительно равнодушие к своей судьбе, к будущему своей Родины. Призываю всех принять участие в выборах — онлайн или офлайн. Вспомните, что это не только наш долг, это — наше право», — обратился к землякам Сергей Таскаев.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.