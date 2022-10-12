Ректор ЮУрГУ призвал сотрудников вуза передать дневной заработок на нужды мобилизованных

Для этого необходимо отнести заявление в бухгалтерию университета

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер призвал сотрудников вуза перечислить свой однодневный заработок на нужды мобилизованных южноуральцев. Как он сообщил в своем телеграм-канале, на эти деньги закупят теплые вещи.

«Наш университет инициировал акцию поддержки призванных в рамках частичной мобилизации. Принять участие в акции очень просто, достаточно заполнить заявление об удержании однодневного заработка или определенной суммы и передать его в приемную главного бухгалтера университета»,— говорится в сообщении.

Сам Александр Вагнер уже передал в бухгалтерию вуза соответствующее заявление и опубликовал его в телеграм-канале в качестве примера. В заявлении указывается, что деньги необходимо перечислить на счет объединенной первичной профсоюзной организации ЮУрГУ в качестве добровольной помощи для централизованной закупки тылового и технического обеспечения участников специальной военной операции.







В Челябинской области оказывают всестороннюю поддержку мобилизованным южноуральцам. Женщины шьют комплекты теплой одежды и вяжут носки для мужчин, семьи передают гуманитарную помощь, а дети рисуют открытки для солдат. Где проходят такие мероприятия и как стать их частью — в материале ИА «Первое областное».

Фото в тексте: телеграм-канал «Александр Вагнер | Ректор ЮУрГУ»