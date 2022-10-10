В Челябинской области рассматривать случаи мобилизации сотрудников ИП будут индивидуально

Незаменимых работников постараются не призывать

С предприятий Челябинской области, которые не имеют отношения к оборонно-промышленному комплексу, могут мобилизовать до 30% сотрудников, находящихся в запасе. Однако, если в компании трудятся всего несколько человек и они необходимы владельцу бизнеса, их могут не призывать. Об этом сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

«Работодатель должен указать тех сотрудников, которые критически важны для продолжения работы. И разумеется, тут нужен индивидуальный подход: если в штате у предпринимателя всего три человека и все они ему необходимы, то мы их постараемся не призывать», — сказал Андрей Максуров.

Также он напомнил, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса призыву по мобилизации не подлежат руководители, специалисты и рабочие, которые непосредственно участвуют в выполнении оборонного заказа. То есть сторожа или уборщика с такого предприятия, который находится в запасе, могут призвать.

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