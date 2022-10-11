В Челябинской области для мобилизованных собирают теплые вещи и проводят концерты

Жители региона шьют белье и вяжут носки для своих защитников

В Челябинской области жители районов и городов активно участвуют в благотворительных акциях в поддержку мобилизованных земляков. Женщины шьют комплекты теплой одежды и вяжут носки для мужчин, семьи передают гуманитарную помощь, а дети рисуют открытки для солдат. Где проходят такие мероприятия и как стать их частью — в материале ИА «Первое областное».

В школе Южноуральска сотрудники шьют толстовки и балаклавы из флиса, а также белье из ситца. Все желающие могут принять участие, поделившись теплой тканью с мастерицами. Недавно волонтеры и предприниматели сумели за короткий срок сшить 100 балаклав, которые доставили на передовую.





Педагоги и швеи подготовили теплые вещи для мобилизованных из Южноуральска, Пласта, Увельского района, а также для ребят в чебаркульской танковой дивизии. Также местные активисты отправляют в Белгород через волонтеров кофты и балаклавы для солдат.

Медики горбольницы Южноуральска собрали средства на покупку пряжи, из которой члены ветеранских организаций свяжут носки.

Жители Миньяра и Ашинского района организовали акцию «Вяжем солдату».

«Мы организуем площадку, где все желающие могут присоединиться к нашему начинанию. Во Дворце культуры будем вязать теплые вещи. С собой приносите спицы, пряжу и все необходимое», — рассказали сотрудники ДК Миньяра.

Готовые вещи можно принести на вахту ДК ежедневно с 9:00 до 20:00.

В Кизиле участницы добровольного общества «Кизил. Народный фронт» также шьют теплые вещи и вяжут носки для мобилизованных.





В Усть-Катаве объявили акцию «Тепло наших рук — нашим солдатам». Все желающие могут принести теплые мужские носки, перчатки и варежки. Также принимают пряжу и флисовую ткань темного цвета. Пункт приема находится в городском ДК.





В Магнитогорске волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ провели мастер-класс по изготовлению открыток для российских военнослужащих. Воспитанники Центра помощи детям «Родник» сделали открытки в виде военной формы, где написали, как гордятся солдатами и ждут их возвращения.

Также в городе начал работу штаб помощи семьям военнослужащих.

«Штаб оказывает адресную помощь, проводит консультации, помогает в сопровождении домашних питомцев и делает многое другое. Руководитель волонтерского центра „По зову сердца“ Галина Власова подчеркнула, что штаб ведет свою работу по трем направлениям — „волонтер штаба“, „волонтер психологической помощи“ и „волонтер юридической помощи“», — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Пенсионерки из Аргаяша в возрасте от 65 до 95 лет тоже решили поддержать российских солдат и собираются, чтобы связать им теплые вещи.

«Сегодня мы впервые собрались. И нас пока немного, сами видите. Но, надеюсь, на следующей неделе желающих окажется больше», — прокомментировала председатель совета ветеранов Аргаяшского сельского поселения Мария Брусянина.

Ранее сообщалось, что в соцсетях набирает обороты движение швей-волонтеров. Желающие помочь мобилизованным мужчинам объявляют о совместной закупке ткани, пошиве теплых вещей и спальников. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с некоторыми мастерицами и узнал, как продвигается их дело.

В публикации использованы фото: vk.com/ukgo74, группа МОУ ООШ 5 «ВКонтакте», vk.com/ugo_adm, vk.com/er.yuzhnouralsk, vk.com/dk_min, www.magnitogorsk.ru