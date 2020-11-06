Эльбрус Нигматуллин рассказал, как готовился сдвинуть самолёт в 36 тонн

Стронгмен, тренируясь перед событием, получил несколько травм.

Послушать 00:00

Южноуральский стронгмен Эльбрус Нигматуллин, который накануне установил очередной рекорд, сдвинув с места 36-тонный «Боинг», поделился своими впечатлениями. Силач отметил, что во время попытки установления рекорда были разные ощущения и сначала его одолело чувство поражения. Однако, рассказал спортсмен, ему удалось переступить эту эмоцию и установить рекорд.



«Я испытал диаметрально противоположные эмоции. Первые были, что ничего не получится, было ощущение, что не сумею я его сдвинуть, и промелькнула горечь поражения. Но потерпел, сумел придать динамику и завершил дистанцию. Здесь я уже испытал другие эмоции — эмоции от победы. Эти полюса дают те самые эмоции, ради которых я эти мероприятия и провожу. Рекорд России установлен — это самое главное»,— рассказал сайту «Первый областной» стронгмен Эльбрус Нигматуллин.

Силач отметил, что за три недели до самого события у него обострилось несколько травм. Повреждения эти достались силачу со времён спортивной карьеры. Эльбруса Нигматуллина беспокоили травма спины и стопы.

«На одной из первых тренировок, когда я был ещё не в самой хорошей форме, я пытался сдвинуть самолёт и было четыре безуспешные попытки. Результатом стала травма, которую я пытался обходить стороной, изолировал. Были паузы, походы к врачам, и всё равно я продолжал тренироваться, потому что цель поставил и не мог отказаться от неё. Тем более что я был волен выбирать дату»,— рассказал стронгмен.

Эльбрус Нигматуллин добавил, что последняя тренировка была на самолёте Sukhoi Superjet, который чуть легче «Боинга». Силач подчеркнул, что это внесло в событие небольшую интригу.

«Были подозрения, что что-то может пойти не так. Я боялся за погоду, было не плюс 20. При плюс 20 легче это делать. Когда на улице плюс 2 — сложнее разминаться, руки немеют, чувствительность теряется, хват ослабляется. Я тренировался в трёх локациях, этого чередования было достаточно, чтобы набрать нужную форму и реализовать задуманное», — добавил силач.

Напомним, рекорд Эльбрус Нигматуллин установил в четверг, 5 ноября, в аэропорту Уфы. Южноуралец собственными силами протащил самолёт «Боинг» весом в 36 тонн. Достижение зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Эльбрус Нигматуллин является многократным обладателем титула «Самый сильный человек России», а также двукратным чемпионом СНГ и стран Балтии по стронгмену, серебряным призером командного чемпионата мира по стронгмену. Ранее он установил несколько рекордов, занесенных в Книгу Гиннесса.