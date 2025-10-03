Рекордное количество туристов посетит нацпарк «Таганай» в 2025 году

С начала года здесь побывали уже 250 тысяч человек

Нацпарк «Таганай» Челябинской области готовится установить новый рекорд посещаемости. За девять месяцев этого года в нем уже побывали 250 тысяч туристов. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщил директор национального парка Александр Кузнецов.

Сегодня, 3 октября, «Таганай» представляет свой проект на экосовете при губернаторе Челябинской области. Нацпарк стал одним из пяти южноуральских победителей первого грантового конкурса президентского фонда природы с инициативой «Зеленый свет Таганая». К зиме 2027 года здесь модернизируют солнечные энергосистемы, чтобы улучшить инфраструктуру шести туристических объектов и уменьшить вред природе.

«Проект включает в себя модернизацию солнечных панелей и батарей, которые были приобретены нами в 2020 году. Сегодня назрел вопрос их обновления. При поддержке президентского гранта мы закупим 56 гелевых аккумуляторов», — поделился с ИА «Первое областное» Александр Кузнецов.

Сам проект стоит 6 миллионов. Из них 3,7 миллиона — это деньги президентского гранта, еще 2,3 миллиона составляют собственные средства нацпарка. Уже сегодня «Таганай» готов открыть аукцион на закупку и замену энергосистем. Панели установят на территории удаленных, но вместе с тем излюбленных мест туристов, куда можно добраться только пешком.

«Мы увеличим мощность на 30%. Сейчас, грубо говоря, 3 киловатта мы используем на одном кордоне, станет 5 киловатт. Это подарит возможность обеспечить еще большим количеством тепла и энергии наших туристов, посетителей, а также обслуживать нашу инфраструктуру», — подчеркнул директор нацпарка.

А туристов, кстати, на «Таганай» ходит немало. В приютах и кордонах за год обычно останавливается 60 тысяч туристов. С начала 2025 года парк посетили уже 250 тысяч человек из Челябинской области, ближайших регионов, а также Казахстана и Беларуси.

Авторы: Евгения Старцева, Анна Махнина