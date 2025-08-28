На Таганае открыт сезон «кудесной травы»

Ягоды водяники безвкусные, однако содержат витамина С больше, чем лимоны

На Таганае поспела водяника. Ягода — типичный обитатель тундры, получила свое название за свои безвкусные плоды, которые однако являются настоящим кладезем полезных веществ, рассказывают в национальном парке.

Латинское название этого растения происходит от греческого слова empetros, что означает «на камнях», видовое — nigrum — переводится как «черный». Водяника похожа на карликовую елочку и часто скрывается в моховой подушке. В безвкусных ягодах содержится множество микроэлементов, а витамина С — в несколько раз больше, чем в лимонах и апельсинах, рассказывают в нацпарке.

Созревая в августе, ягоды остаются на побегах до весны. Так что и в конце марта, когда на Дальнем Таганае сойдет снег, вполне можно полакомиться прошлогодним урожаем.

