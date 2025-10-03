В Челябинской области зарыбят Зюраткуль и модернизируют энергосистемы на Таганае

Пять экологических проектов победили в конкурсе президентского фонда природы

В Челябинской области хорошие новости для экологии и туристов. Здесь появилась возможность защищать редкую птицу — утку савку, развивать экологические маршруты на особо охраняемых природных территориях. Все это стало возможно благодаря средствам грантового конкурса Президентского фонда природы, в котором победили пять проектов Южного Урала. Сегодня, 3 октября, авторы инициатив представили их на выездном заседании координационного совета при губернаторе Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».





О проектах говорили в живописном месте — ботаническом саду ЧелГУ. Перед началом официальной части директор сада Вера Меркер провела экскурсию для губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы координационного совета Рашида Исмаилова и показала, как на территории одного из крупнейших вузов города смогли сделать уникальную локацию, где растения цветут даже в октябре.

«Этот год для всего сообщества эковолонтеров очень важный, потому что президент в этом году проводил первый конкурс президентских грантов в сфере сохранения природы. Я очень рад, что пять наших проектов из Челябинской области стали победителями. Мы сегодня на экосовете посмотрели эти проекты, инициаторы проектов о них рассказали. Эти проекты в настоящий момент либо реализованы, либо реализуются. И я испытываю гордость за наших эковолонтеров», — отметил Алексей Текслер.





После победители грантового конкурса рассказали о своих проектах. Так, в нацпарках зарыбят сигом Зюраткуль и установят фотоловушки. Они будут дарить нам подробности из жизни животных. И стеречь природу от браконьеров. На Таганае модернизируют солнечные энергосистемы — их мощность станет больше.





Отдельно займутся спасением утки савки, находящейся под угрозой исчезновения. Ранее в области уже запретили весеннюю охоту на Варенских озерах, где обитают савки, и занялись разработкой региональной стратегии по защите птицы. Федеральная поддержка позволит проводить полевые исследования для уточнения состояния популяции савки и комплекс мероприятий по экопросвещению населения в районах обитания птицы.



