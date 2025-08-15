На Таганае нашли гигантский «гриб художника»

Диаметр шляпки трутовика плоского оказался около 40 сантиметров

В нацпарке «Таганай» обнаружили гигантский трутовик плоский, диаметр его шляпки составил около 40 сантиметров, рассказали в пресс-службе парка.

Гриб, который еще называют «грибом художника», встретили на свежем валежнике под пологом густого ельника.

«Шляпка, красиво увитая концентрическими наплывами, маскируется в бежевых и коричневых тонах под цвет лесной подстилки. В зрелом возрасте шляпку припорошит споровый порошок. Разлетаясь, он сделает землю и несущий тело гриба ствол похожими на пыльный коврик», — поэтично рассказывают специалисты нацпарка про лесного обитателя.

А грибом художника его называют из-за особенностей низа шляпки: он почти белый, но даже при легком надавливании становится коричневым, и если потом его не трогать, следы или рисунки останутся надолго.

А еще это близкий родственник китайского «гриба бессмертия» — трутовика лакированного. Южноуральский трутовик хоть и не претендует на роль гаранта «вечной жизни», но в лечебных и кулинарных целях разными народами применялся давно. А по некоторым целебным свойствам, как утверждает народная медицина, он превосходит даже своего знаменитого сородича, говорят в нацпарке.