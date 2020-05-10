Нет послаблению режима самоизоляции: 80 человек заболели COVID-19 за сутки в Челябинской области

Ещё один человек скончался.

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На сегодняшний день, 10 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 1138 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 80 новых случаев заражения. Подробнее сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 856 человек. Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

263 из подтверждённых выздоровели и выписаны из больниц.

«За прошедшие сутки умер 1 человек — женщина 76 лет, причина смерти — пионефроз с исходом в урологический сепсис (COVID-19 сопутствующее)»,— добавили в ведомстве.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Напомним, 11 мая глава Челябинской области Алексей Текслер озвучит решение по снятию или продлению введённых в Челябинской области ограничений. Но, кажется, ждать их отмены не стоит, поскольку статистика говорит сама за себя.