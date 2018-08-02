/ Школьница из Челябинска стала мировой рекордсменкой в судомоделировании

Лодка, сконструированная девочкой, разогналась до небывалых скоростей.

Челябинка-судомоделистка побила мировой рекорд, участвуя в Чемпионате Европы. Алиса Долгих еще учится в школе, но ее имя уже известно многим в мире, кто увлекается техническим спортом. Именно Алиса представила две модели лодок, которые разгоняются до небывалых скоростей. Например, судно с электродвигателем и гребным винтом двигалось по воде со скоростью 208,817 километров в час.

В соревнованиях принимали участие как взрослые спортсмены, так и совсем юные гонщики. Практически каждый день приносил новые награды в копилку российской сборной. Этому способствовала отличная подготовка команды и хорошая погода. В итоге напряженных соревнований спортсменам Челябинской области удалось завоевать шесть медалей разного уровня и установить два мировых рекорда скорости. Особенно отличилась воспитанница областного Дома юношеского технического творчества Алиса Долгих, завоевав сразу две золотые медали. — рассказали сайту «Первый областной» в Доме технического творчества Челябинской области.

Тренировал девочку-рекордсменку папа — Дмитрий Долгих. Он и сам не остался без награды. Ему вручили золотую и бронзовую медали.

В соревновании участвовали более 100 спортсменов из 10 стран мира. Чемпионат проходил в солнечной Болгарии.