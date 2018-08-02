Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.56 +0.21 73.11 +0.04
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Школьница из Челябинска стала мировой рекордсменкой в судомоделировании

Школьница из Челябинска стала мировой рекордсменкой в судомоделировании

Лодка, сконструированная девочкой, разогналась до небывалых скоростей.
сегодня в 07:23
  |  Общество

Челябинка-судомоделистка побила мировой рекорд, участвуя в Чемпионате Европы. Алиса Долгих еще учится в школе, но ее имя уже известно многим в мире, кто увлекается техническим спортом. Именно Алиса представила две модели лодок, которые разгоняются до небывалых скоростей. Например, судно с электродвигателем и гребным винтом двигалось по воде со скоростью 208,817 километров в час.

В соревнованиях принимали участие как взрослые спортсмены, так и совсем юные гонщики. Практически каждый день приносил новые награды в копилку российской сборной. Этому способствовала отличная подготовка команды и хорошая погода. В итоге напряженных соревнований спортсменам Челябинской области удалось завоевать шесть медалей разного уровня и установить два мировых рекорда скорости. Особенно отличилась воспитанница областного Дома юношеского технического творчества Алиса Долгих, завоевав сразу две золотые медали. — рассказали сайту «Первый областной» в Доме технического творчества Челябинской области.

Тренировал девочку-рекордсменку папа — Дмитрий Долгих. Он и сам не остался без награды. Ему вручили золотую и бронзовую медали.

В соревновании участвовали более 100 спортсменов из 10 стран мира. Чемпионат проходил в солнечной Болгарии.

Хоккей
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
24.07.2018
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
Общество
4 южноуральских компании-инноватора стали победителями всероссийского конкурса
20.07.2018
4 южноуральских компании-инноватора стали победителями всероссийского конкурса
Общество
Ремонт на оживленном участке проспекта Победы создаст сложности для автомобилистов
19.07.2018
Ремонт на оживленном участке проспекта Победы создаст сложности для автомобилистов
Общество
Экологический парк и парк Победы продолжают облагораживать по поручению губернатора
13.07.2018
Экологический парк и парк Победы продолжают облагораживать по поручению губернатора
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Тихие «сушки» поступят на вооружение южноуральских пилотов
сегодня в 09:23
Тихие «сушки» поступят на вооружение южноуральских пилотов
Общество
Голландские теплицы по инициативе польских бизнесменов могут появиться на Южном Урале
сегодня в 08:33
Голландские теплицы по инициативе польских бизнесменов могут появиться на Южном Урале
Общество
Школьница из Челябинска стала мировой рекордсменкой в судомоделировании
сегодня в 07:23
Школьница из Челябинска стала мировой рекордсменкой в судомоделировании
Общество
Спасатели нашли в озере мальчика, которого отнесло ветром на надувном матрасе
вчера в 21:13
Спасатели нашли в озере мальчика, которого отнесло ветром на надувном матрасе
Наука
Мощный звездопад увидят южноуральцы в середине августа
вчера в 19:30
Мощный звездопад увидят южноуральцы в середине августа
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 11-летнему Роме восстановиться после удара ломом по голове
вчера в 18:37
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 11-летнему Роме восстановиться после удара ломом по голове
Общество
Студенты-проводники танцем поздравят челябинцев с днем железнодорожника
вчера в 17:52
Студенты-проводники танцем поздравят челябинцев с днем железнодорожника
Общество
Многодетная мама пытается восстановить сгоревший дом в селе Степное
вчера в 17:24
Многодетная мама пытается восстановить сгоревший дом в селе Степное
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6