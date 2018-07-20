/ 4 южноуральских компании-инноватора стали победителями всероссийского конкурса

Мы усилили работу с технологическими предпринимателями и инноваторами, и радует, что уже видим положительную динамику. Общая сумма грантов порядка 78 миллионов рублей, а это в четыре раза больше показателей 2017 года, когда был получен один грант на 19 миллионов. Победа четырех компаний региона в конкурсе «Развитие-НТИ», позволившая получить гранты Фонда содействия инновациям, стала возможной в том числе, благодаря поддержке Центра кластерного развития. — прокомментировал достижение вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.
Победители конкурса «Развитие-НТИ»:
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ООО «Тридиви» — платформа 3D компьютерного зрения для приложений AI/AR/VR;
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АО НПК «Теко» — разработка универсальной базовой платформы с цифровой обработкой сигнала и построением на ее основе широкого спектра высокоточных бесконтактных датчиков положения, перемещения, вращения для работы в условиях экстремальных температур и давления;
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ООО «Курсир» — проект мобильного радиоизмерительного комплекса для авионики;
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ООО «ЮУРИТЦ» — программно-технические комплексы на базе беспроводных интеллектуальных сенсоров для предиктивного управления городскими теплосетями и потребителями с применением «цифрового двойника» объектов передачи и потребления энергоресурсов.