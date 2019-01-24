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/ 5-летний магнитогорец установил новый рекорд России

5-летний магнитогорец установил новый рекорд России

Юный Артем прославился, благодаря подтягиваниям на перекладине.
сегодня в 18:03
  |  Общество

«Книга рекордов России» на своем сайте опубликовала видео, на котором 5-летний Артем Масин подтягивается 29 раз. Юный магнитогорец установил новый рекорд в номинации «наибольшее количество подтягиваний на перекладине (мальчики, 5 лет)».

Мальчик из Магнитогорска активен и целеустремлен. Родители, поощряя увлечения мальчика спортом, установили дома спортивный комплекс. Год назад Артем научился правильно подтягиваться и начал упорные тренировки.

9 месяцев тренировок дали свой результат. Юный спортсмен планирует установить ещё много рекордов России и Гиннеса. — отмечают в пресс-службе «Книги рекордов России».

Видео с успешной попыткой мальчика поставить рекорд можно посмотреть на 1obl. tv.

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