В Челябинске не нашли подрядчиков для реконструкции очистных сооружений за 1,5 млрд рублей

На аукцион не подали ни одной заявки

В Челябинске не нашли подрядчика на реконструкцию очистных сооружений канализационных стоков в Металлургическом районе. На торги с начальной ценой контракта в 1,5 млрд рублей не заявилась ни одна компания. Аукцион признан несостоявшимся. Работы исполнителю необходимо было завершить в мае 2024 года. Информация опубликована на сайте госзакупок. Торги объявят повторно.

Коммунальный объект долгие годы является источником неприятного запаха на въезде в город. После завершения работ по реконструкции эта проблема будет решена. Большая часть денег поступила из Фонда национального благосостояния.

«В связи с тем что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится в документации к электронному аукциону.

Как указано в техзадании, сначала подрядчику необходимо будет реконструировать участок механической очистки воды. Это первый этап фильтрования канализационных стоков, когда из них удаляют песок, глину, крупный мусор. Два цеха построят на площадке в 37 га. Сейчас эта территория используется для сушки и обеззараживания ила. На это уходит два года. Когда будет запущено новое оборудование, работа будет занимать восемь часов. Для работы участка будут реконструированы подстанция и насосная станция.

Также необходимо будет реконструировать сооружения обработки осадков — построить отдельный цех, оборудовать резервуары для хранения сгущенного ила и технической воды.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Челябинской области одобрен заем на сумму 1,2 млрд рублей для обновления очистных сооружений канализации. Речь идет об объекте на Свердловском тракте в Металлургическом районе. К указанной сумме правительство региона и МУП «ПОВВ» добавили дополнительно 286 млн рублей. Очистные сооружения Челябинска занимают почти 132 га. Комплекс работает с 1958 года. Через него проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. метров. ИА «Первое областное» побывало на очистных сооружениях в феврале этого года и подробно рассказало о проекте реконструкции.