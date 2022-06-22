В Челябинске повторно объявили торги на реконструкцию очистных сооружений за 1,5 млрд рублей

Работы нужно завершить весной 2024 года

Мэрия Челябинска повторно объявила аукцион по поиску подрядчика для реконструкции очистных сооружений канализационных стоков в Металлургическом районе. На первые торги с начальной ценой контракта в 1,5 млрд рублей никто не заявился. В новом техзадании сдвинули срок начала работ на 18 июля. Все остальные условия остались неизменными — завершить реконструкцию нужно до мая 2024 года.

Коммунальный объект долгие годы является источником неприятного запаха на въезде в город. После завершения работ по реконструкции эта проблема будет решена. Большая часть денег поступила из Фонда национального благосостояния по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как указано в техзадании, сначала подрядчику необходимо будет реконструировать участок механической очистки воды. Это первый этап фильтрования канализационных стоков, когда из них удаляют песок, глину, крупный мусор. Два цеха построят на площадке в 37 га. Сейчас эта территория используется для сушки и обеззараживания ила. На это уходит два года. Когда будет запущено новое оборудование, работа будет занимать восемь часов. Для работы участка будут реконструированы подстанция и насосная станция.

Также необходимо будет реконструировать сооружения обработки осадков — построить отдельный цех, оборудовать резервуары для хранения сгущенного ила и технической воды.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Челябинской области одобрен заем на сумму 1,2 млрд рублей для обновления очистных сооружений канализации. Речь идет об объекте на Свердловском тракте в Металлургическом районе. К указанной сумме правительство региона и МУП «ПОВВ» добавили дополнительно 286 млн рублей.

Очистные сооружения Челябинска занимают почти 132 га. Комплекс работает с 1958 года. Через него проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. метров. ИА «Первое областное» побывало на очистных сооружениях в феврале этого года и подробно рассказало о проекте реконструкции.