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/ Взятия крепости Измаил покажут челябинцам

Взятия крепости Измаил покажут челябинцам

Начало события запланировано на 14 часов.
сегодня в 18:03
  |  Общество
Жители Челябинска вживую увидят штурм крепости Измаил, а также другие эпизоды русско-турецкой войны 1787 — 1791 годов. Реконструкция приурочена ко дню воинской славы и пройдет в воскресенье, 23 декабря, на Алом поле, за памятником «Орленок». Начало события запланировано на 14 часов.

По словам организаторов, проникнуться атмосферой конца 18 века поможет не только реконструкция, но и обустроенный походный лагерь.

Зрители увидят сцены подготовки и проведения штурма считавшейся непреступной крепости стоявшей на берегу Дуная. В перерывах между историческими постановками, будут проходить мастер-классы по колокольному звону, викторины с памятными призами, а также старорусские народные игры и забавы. Зрители смогут увидеть быт походного лагеря. На мероприятии пройдет традиционный «БлагоБазар», добрая, благотворительная ярмарка. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Отметим, праздник проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016−2020 годы», и проекта «Живая история», который стал победителям конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета. Организаторами мероприятия выступили «Лига Интеллектуальных Игр», «Молодежная палата», Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, Центр информационной поддержки «МедиаМост» и Клуб «Серебряный единорог».

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Комментарии

Ермил
20:33, 17.12.2018
Интересно, все три взятия покажут или только одно?

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