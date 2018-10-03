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Реконструкция челябинского аэропорта завершится раньше срока на два года

Начались работы по строительству аэродрома.
сегодня в 16:04
  |  Общество

Реконструкция взлетно-посадочной полосы челябинского аэропорта «Баландино» к саммитам ШОС и БРИКС опережает назначенные сроки. Ранее сообщалось, что работы будут окончены в 2020—2021 годах. Сейчас по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского правительство России перенесло сроки на 2018−2019 годы.

Совместная работа губернатора Бориса Дубровского с руководителями федеральных органов власти, в частности министерства транспорта дала свои результаты. Еще в 2015 году мы обратились в Минтранс и начали подготовительные работы по строительству аэродрома в Челябинске. В результате опережающими темпами была спроектирована аэродромная часть. На сегодняшний день строится здание аэропорта. Подготовительные работы ведутся, и это вселяет в нас уверенность, что аэродром будет построен вовремя, и мы сможем принять наших дорогих гостей летом 2020 года на форумах ШОС и БРИКС. — подчеркнул заместитель губернатора Сергей Шаль.

Работы по реконструкции не повлияют на функционирование аэропорта. На первом этапе планируется модернизация перрона (ориентировочная площадь 76 тыс. м2), расширение существующего перрона (ориентировочная площадь 20 тыс. м2), строительство 28 мест стоянок под воздушные суда среднего класса. Стоимость реконструкции составляет 3 млрд руб.

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