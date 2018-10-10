/ Новое имя для аэропорта предлагают выбрать челябинцам

Голосование проходит в рамках акции «Великие имена России».

Жителям Челябинска предложили выбрать имя для аэропорта «Баландино». Голосование проходит в рамках акции «Великие имена России», цель которого — привлечь внимание людей на необходимость более трепетно относиться к истории.

Выбор имени для челябинского аэропорта будет проходить в несколько этапов. Первый стартовал еще на прошлой неделе: свои предложения озвучили члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области. Второй этап начался сегодня — ОП ждет предложений от всех неравнодушных жителей региона. Далее состоится обсуждение и открытое общенародное голосование. Затем будет разработан дизайнерский проект. Биография и заслуги победителя голосования лягут в основу концепции оформления аэропорта: со временем в нем появится экспозиция, посвященная человеку, чьим именем названа воздушная гавань. — рассказали сайту «Первый областной» в общественной палате Челябинской области.

Отметим, в лонг-листе сейчас имена заслуженного архитектора РСФСР Евгения Александрова, двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, создателя «мирного» атома Игоря Курчатова, олимпийской чемпионки Елены Елесиной, народного артиста РСФСР Наума Орлова. Добавим, прежнее имя аэропорта будет сохранено в локациях и навигационных системах.