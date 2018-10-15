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/ Варианты имен челябинского аэропорта обсудят южноуральские общественники

Варианты имен челябинского аэропорта обсудят южноуральские общественники

Всего поступило почти 300 вариантов.
сегодня в 15:36
  |  Общество

Общественная палата Челябинской области назвала самые популярные имена для аэропорта «Баландино». Выбрать имя для воздушной гавани предлагалось жителям Челябинска, а голосование проходило в рамках акции «Великие имена России». Отмечается, что на сегодняшний день в лонг-листе 89 имен.

В тройке лидеров создатель «мирного» атома Игорь Васильевич Курчатов, Губернатор Челябинской области 1996 — 2010 гг. Петр Иванович Сумин и шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Павловна Скобликова. Также среди предложений — поэты, писатели, музыканты, философы, врачи, педагоги, режиссеры, архитекторы, строители, летчики, космонавты, меценаты, альпинисты и даже разведчик. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

Организаторы отмечают, что в адрес Общественной палаты поступило почти 300 имен с предложенными вариантами. Их обсуждение состоится завтра, 16 октября с 16 до 17 часов в малом зале Правительства Челябинской области. На заседании приглашены общественники, краеведы и историки.

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Комментарии

Светлана
15:53, 15.10.2018
Зачем везде переименовывают аэропорты? Лишние деньги? Котам делать нечего? Переставляют кровати в доме женщин низкой социальной ответственности?Заааачеееммм?????

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