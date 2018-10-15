/ Варианты имен челябинского аэропорта обсудят южноуральские общественники

Всего поступило почти 300 вариантов.

Общественная палата Челябинской области назвала самые популярные имена для аэропорта «Баландино». Выбрать имя для воздушной гавани предлагалось жителям Челябинска, а голосование проходило в рамках акции «Великие имена России». Отмечается, что на сегодняшний день в лонг-листе 89 имен.

В тройке лидеров создатель «мирного» атома Игорь Васильевич Курчатов, Губернатор Челябинской области 1996 — 2010 гг. Петр Иванович Сумин и шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Павловна Скобликова. Также среди предложений — поэты, писатели, музыканты, философы, врачи, педагоги, режиссеры, архитекторы, строители, летчики, космонавты, меценаты, альпинисты и даже разведчик. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

Организаторы отмечают, что в адрес Общественной палаты поступило почти 300 имен с предложенными вариантами. Их обсуждение состоится завтра, 16 октября с 16 до 17 часов в малом зале Правительства Челябинской области. На заседании приглашены общественники, краеведы и историки.